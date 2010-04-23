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Свыше 20 триллионов рублей белорусы хранят в сберегательной кассе

23 апреля 2010 06:23
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Такую сумму отечественные банки смогли привлечь у населения.Помимо количества белорусский рубль укрепляется качеством. Вклады в национальной валюте в полтора раза превышают валютные.
# Экономика

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