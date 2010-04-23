Свыше 20 триллионов рублей белорусы хранят в сберегательной кассе

Причем работать они должны сугубо на местных видах топлива. Хорошее подспорье в ситуации, когда энергетический вопрос становится камнем преткновения.
Презентация прототипа состоится 23 апреля в Жодино. Специалисты за круглым столом обсудят все достоинства последних моделей грузовиков и изучат итоги испытаний опытных образцов.
Гэта патрабаванне кіраўніка дзяржавы. Прычым адказваць за брак будаўнікі будуць за ўласныя сродкі.
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