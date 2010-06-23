Своими действиями по отношению к Беларуси Россия ухудшает работу многих собственных предприятий

Со времен Советского Союза сохранились кооперационные нити, которые могут порваться — в том числе, и от поворотов газового вентиля. На примере производства автокранов можно увидеть, как большая политика порой тормозит развитие реального сектора экономики. Хотя на словах с трибун звучат обещания чуть ли не производственного рая — но в будущем, после запуска Таможенного союза.

На рынке автокранов белорусские производители вынуждены конкурировать с российскими сразу по двум направлениям. Во-первых, в части производства самих кранов, а во-вторых, в сфере шасси — здесь конкуренция идет между «МАЗом» и «КАМАЗом». Выходит, что если российские заводы будут получать льготные энергоресурсы, а белорусские — платить по полной программе, то нашим компаниям будет вдвойне тяжелее сражаться за покупателей.

Сегодня в центре Минска два российских автокрановых завода развернули выставку своих машин. На презентацию пригласили потенциальных покупателей — представителей строительных компаний. В Беларуси есть собственное производство такой техники — в Могилеве. Об этом, конечно, знают российские промышленники. Бизнесмены из соседней страны также осведомлены, что затраты на энергоресурсы у белорусов больше, а значит, и цена техники может быть выше.

Ярослав Соколовский, генеральный директор ОАО «Клинцовский автокрановый завод»:

Мы на одинаковых условиях покупаем технику: «Машека» — для своих кранов шасси «МАЗ», мы — для своих кранов шасси «МАЗ», но у каждого свои производственные условия, у кого-то больше расходы на производство, у других меньше.

А ведь под шасси россияне могут использовать еще и свои КАМАЗы — которые тоже из-за разницы цен на энергию могут стать более привлекательными для потребителей. В итоге, даже на собственном рынке белорусские краны могут оказаться позади российских. И если для наших предприятий вопрос стоимости энергии — почти критический, то россияне о таком даже не заботятся.

Ярослав Соколовский, генеральный директор ОАО «Клинцовский автокрановый завод»:

Я не сравнивал, потому что для меня эта проблема не актуальна — мы платим по российским ценам

Белорусские автокраны делает «Могилевтрансмаш». Здесь постоянно обновляют модельный ряд и стремятся технически опережать своих конкурентов. Еще год назад отсюда в Россию продавали по полсотни автомобилей в месяц. Сейчас — ни одного. И оказывается, что разница цен на энергоресурсы — еще не главная беда наших производителей.

Юрий Рыжанков, заместитель главного конструктора филиала ОАО «МАЗ» «Завод "Могилёвтрансмаш"»:

У нас есть запросы от российских потребителей и дилеров – дайте белорусскую технику. Но не всегда мы можем удовлетворить требования предприятий бюджетной сферы, потому что закупка по таким контрактам сегодня в Российской Федерации производится только российской техники. Не секрет, что эти мероприятия идут на уровне органов управления.

Главный парадокс этой ситуации в том, что могилевские автокраны собирают, в том числе, и из российских комплектующих. И, закрывая доступ на свой рынок, Москва тормозит развитие собственных предприятий. А Беларусь вынуждена искать более дружественных торговых партнеров.

Алексей Зеликов, первый заместитель главного инженера филиала ОАО «МАЗ» «Завод "Могилёвтрансмаш"»:

Доля экспорта составляет около 20%, среди стран – Венесуэла, Туркменистан, Азербайджан, Украина, страны Прибалтики.

На белорусских предприятиях пока настороженно относятся к появлению Таможенного союза. Ведь есть риск, что российское руководство и здесь может поддаться соблазну сиюминутной выгоды.