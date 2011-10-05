Свои оценки по Беларуси эксперты Международного валютного фонда озвучат 17 октября

Вот уже три недели рынок нащупывает оптимальное значение национальной валюты. Бизнесмены и аналитики пристально следят за изменениями на финансовом поле.

После колебаний в начале недели курс на укрепление белрубля продолжился. Сегодня доллар на допсессии обновил свой минимум со времени старта торгов на бирже. За единицу американской валюты дают 7 610 рублей. Российский рубль стоит 239 белорусских. Евро на уровне 10420 рублей.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

Это переходный период для выхода на единый курс. Скорее всего, это произойдёт до конца октября, и произойдёт сближение на уровнях между нынешним официальным курсом и курсом дополнительной сессии. Кстати, одно из требований МВФ — существование единого курса.

Аналитики отмечают, что последние экономические решения властей в республике созвучны требованиям Международного валютного фонда. Ожил валютный рынок, прекратилось эмиссионное кредитование госпрограмм. Все подвижки оценят эксперты МВФ. Как раз сегодня стартовала их работа. Они будут мониторить экономическую ситуацию в Беларуси.

По результатам новая программа с фондом не исключена. Речь может идти о сумме кредита для страны до 7 миллиардов долларов. С форматом нынешней миссии определились во время недавнего визита белорусской делегации в Вашингтон.

Роман Осипов, финансовый аналитик инвестиционной компании:

Если МВФ увидит подвижки в реализации этих мер, если и дальше продолжится такая же работа, то в течение 2-3 месяцев можно будет говорить о размерах возможной поддержки.

Свои оценки международные эксперты озвучат 17 октября после переговоров в Нацбанке и Совете министров, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».