Свободный таможенный склад автомобилей в Ждановичах закрылся

В Минске появится молодежный бизнес-инкубатор

В молодежный бизнес-инкубатор могут прийти ребята со своими идеями. Их оценят специалисты консалтинговых служб, после чего на совете будет принято решение, насколько предлагаемый бизнес актуален для Минска.