Свободный таможенный склад автомобилей в Ждановичах закрылся

Площадка работала на базе Торгового дома "Ждановичи" в Минске.
– Эта форма автобизнеса оказалась несостоятельна в новых экономических условиях, – рассказал газете «Рэспубліка» заместитель директора торгового дома Геннадий Подберезный. – В связи с кризисом рынок замер, программы по кредитованию свернуты и стали невыгодны, покупательский спрос стремится к нулю. Сегодня даже подешевевшие на 1—2 тысячи долларов машины никому не нужны. Люди ждут, что цены упадут еще ниже. Сказались и тенденции на российском авторынке. Склад, как известно, частично был нацелен на него. А в России в последние годы создано множество сборочных производств таких концернов, как "Тойота", "Форд", "БМВ". Россиянам проще и дешевле купить новую машину у себя, чем переплачивать высокие таможенные пошлины за подержанные авто из Европы и Америки.
— Одной из проблем была предпродажная подготовка автомобилей, — поделился мнением с газетой один из бывших директоров свободного таможенного склада Леонид Региневич. — Мы получали автомобили с мелкими техническими недостатками, но долгое время не могли их устранять, что никак не устраивало покупателей. Разрешение на предпродажный ремонт появилось лишь тогда, когда склад проработал два года и сменил несколько руководителей. Возможно, были просчеты в маркетинговой политике. Так, в последнее время его работы ставка была сделана на привоз достаточно дорогих американских автомобилей с большим объемом двигателя, которые плохо востребованы в Беларуси. Популярные же народные марки из Европы были в дефиците.
В Государственном таможенном комитете полагают, что закрытие свободных складов в Минске и Бресте вызвано объективными причинами.
— По мере развития свободного склада ГТК вносил в нормативную базу ряд дополнений, продиктованных жизнью, — отмечает Екатерина Таранова, главный инспектор отдела таможенного оформления и таможенных режимов комитета. — Это и расширение перечня размещаемых автомобилей, и предоставление возможности завозить на склад автомобили юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и разрешение на мелкий ремонт. Но были и факторы не в пользу склада: уравнивание таможенных пошлин для юридических и физических лиц, соперничество на рынке с автодилерами и перегонщиками, защита отечественных автопроизводителей в России и т.д.
В 2005 году надежды на свободный склад возлагались большие. Он их не оправдал. А стал ли с тех пор автобизнес более прозрачным и цивилизованным? Безусловно. Продажами подержанных машин занимаются автодилеры. Перегонщики перешли в статус индивидуальных предпринимателей и платят налоги. В возросшей конкурентной борьбе последние стали вести более честную игру. В Литве, за которой в 1990-х годах закрепился ярлык сборочного цеха, сворачивается черный автобизнес. За четыре года многое изменилось, и, может быть, склад как таковой нам уже не нужен?