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Свежих огурцов, помидоров и зелени, выращенных столичными овощеводами на прилавках магазинов станет больше

13 марта 2009 18:07
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Лидер индустриального овощеводства - Минский парниково-тепличный комбинат - намерен расширить производство и передать свой опыт другим.

Предприятие стало акционером хозяйства «Гастелловское» в Минском районе. По новейшим технологиям здесь планируют не только выращивать овощи, но и заниматься   животноводством. Для этого будет создана вся инфраструктура, включая жильё для персонала.

К помидорам, огурцам и зелени, как и к человеку – подход особый. Овощи здесь слушают классику и во вкусе своём избирательны. Самые большие урожаи, замечено под Чайковского. А от доброго слова, говорит овощевод Галина Рудаковская,  настроение подымается и у растений.  Как результат - богаче  и сам овощ, и весь урожай.

Лидер индустриального овощеводства, минский парниково-тепличный комбинат, освоил и беспрерывное выращивание огурцов, салатов и зелени. Здесь нет межсезонья. На помощь пришли новые технологии, так называемые, системы досвечивания. 18 часов света, шесть – отдыха. Кстати, и опыление, в основном натуральное. 

Новые технологии сказались не только на объёмах  продукции, но и экономии, что во времена глобального кризиса особенно важно. Производство – энергоёмкое,  и затраты - напрямую зависят от погоды. Есть солнце – экономии больше.  Комбинат прошёл реконструкцию  и один из первых в стране построил  зимние теплицы, сберегающие тепло.  Овощи  стали растить по технологии, где почти все процессы автоматизированы, а значит и затрат - меньше.

Весь опыт  комбинат намерен  перенести и на  хозяйство «Гостеловское» в Минском районе. Став его акционером, комбинат намерен здесь  строить теплицы и животноводческий комплекс. В основе сегодняшних овощей из столицы - опыт  голландский, скандинавский и финский. Кто знает, может, вскоре  будут внедрены и ещё более  совершенные технологии.

# Экономика

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