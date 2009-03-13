Свежих огурцов, помидоров и зелени, выращенных столичными овощеводами на прилавках магазинов станет больше

Лидер индустриального овощеводства - Минский парниково-тепличный комбинат - намерен расширить производство и передать свой опыт другим.

Предприятие стало акционером хозяйства «Гастелловское» в Минском районе. По новейшим технологиям здесь планируют не только выращивать овощи, но и заниматься животноводством. Для этого будет создана вся инфраструктура, включая жильё для персонала.

К помидорам, огурцам и зелени, как и к человеку – подход особый. Овощи здесь слушают классику и во вкусе своём избирательны. Самые большие урожаи, замечено под Чайковского. А от доброго слова, говорит овощевод Галина Рудаковская, настроение подымается и у растений. Как результат - богаче и сам овощ, и весь урожай.

Лидер индустриального овощеводства, минский парниково-тепличный комбинат, освоил и беспрерывное выращивание огурцов, салатов и зелени. Здесь нет межсезонья. На помощь пришли новые технологии, так называемые, системы досвечивания. 18 часов света, шесть – отдыха. Кстати, и опыление, в основном натуральное.

Новые технологии сказались не только на объёмах продукции, но и экономии, что во времена глобального кризиса особенно важно. Производство – энергоёмкое, и затраты - напрямую зависят от погоды. Есть солнце – экономии больше. Комбинат прошёл реконструкцию и один из первых в стране построил зимние теплицы, сберегающие тепло. Овощи стали растить по технологии, где почти все процессы автоматизированы, а значит и затрат - меньше.

Весь опыт комбинат намерен перенести и на хозяйство «Гостеловское» в Минском районе. Став его акционером, комбинат намерен здесь строить теплицы и животноводческий комплекс. В основе сегодняшних овощей из столицы - опыт голландский, скандинавский и финский. Кто знает, может, вскоре будут внедрены и ещё более совершенные технологии.

