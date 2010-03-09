Сверхскоростной контейнерный поезд «Везуль-Воротынск» пересек Минск

Это новый проект Белорусской железной дороги и стальных магистралей Европы и России. Состав походит границы пяти государств (из Франции в Россию) за минимальное время – пять дней.

Прямой состав идет по жесткому согласованному расписанию. На территории Беларуси только две остановки для техобслуживания – в Орше и Бресте. Контейнерные перевозки – самый популярный вид доставки грузов в Европе. Он выгодный и экологичный. Как правило, заказчики таких услуг – крупные автомобильные концерны, заинтересованные в более точном времени доставки грузов.

Вячеслав Михайловский, заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Белорусской железной дороги:

– Такие крупные концерны интересует не разовая перевозка,их интересует комплекс логистических услуг. Это нам удается делать с железными дорогами причастными к перевозкам по этому проекту – французские, немецкие, польские, наши и российские железные дороги и логистические операторы.