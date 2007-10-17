Существенного роста цен на молоко и молочные продукты не будет

Об этом в Минске заявил заместитель министра экономики Владимир Адашкевич.

До конца года они могут увеличиться на 8%. Сельхозпродукция подорожает на 3% в октябре и ноябре, и на 2% в декабре.

Увеличение цен будет адекватно росту реальных денежных доходов населения. Так, с 1 ноября тарифную ставку первого разряда планируется повысить с 65 до 71 тысячи рублей. Дефицита молока и молочных продуктов также не будет.

Министерство торговли ратует за ограничение экспорта масла и сыров, до полного насыщения внутреннего рынка. Прилавки магазинов не пустуют, но ассортимент молочной продукции не тот, что раньше. Эта ситуация типична не только для Минска, но и регионов. Практически ни один поставщик не выполняет заявки торговой сети в полном объеме.