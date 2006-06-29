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Существенное повышение цены на газ - не критично для экономики Беларуси

29 июня 2006 14:40
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Об этом заявил первый заместитель министра экономики Владимир Найдунов. Кроме того он отметил, что сегодня в главном экономическом ведомстве страны уже разрабатывается экономический план развития на 2007 год. И в нем учитывается возможное повышение цен на энергоносители.

День экономиста  - довольно молодой праздник,  его начали отмечать  с 1998 года. В этот день традиционно подводят итоги и обозначают цели на будущее. И на этот раз не сделали исключение. Поздравить всех, кто вносит непосредственный вклад  в развитие страны,   в Министерстве экономики решили заранее.  Заодно и отчитаться перед народом  о своей деятельности.

На пресс-конференции, посвященной празднику,  о самом празднике говорили мало. В основном речь шла о проблемах. <Погодные условия были экстремальными. Вместо снижения энергоемкости ВВП у нас произошел рост. Но к концу пяти месяцев мы уже  вышли на 1, -1,5 %>, - отметил первый заместитель министра экономики Владимир Найдунов.

В экономическом плане  главный упор будет сделан на развитие малых и средних городов. Представители Минэкономики не исключили, что для  роста страны возможно увеличение внешнего долга. Но только при  условии, что  эти  деньги будут направлены на развитие промышленности.

# Экономика

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