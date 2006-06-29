Существенное повышение цены на газ - не критично для экономики Беларуси

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Владимир Найдунов. Кроме того он отметил, что сегодня в главном экономическом ведомстве страны уже разрабатывается экономический план развития на 2007 год. И в нем учитывается возможное повышение цен на энергоносители.

День экономиста - довольно молодой праздник, его начали отмечать с 1998 года. В этот день традиционно подводят итоги и обозначают цели на будущее. И на этот раз не сделали исключение. Поздравить всех, кто вносит непосредственный вклад в развитие страны, в Министерстве экономики решили заранее. Заодно и отчитаться перед народом о своей деятельности.

На пресс-конференции, посвященной празднику, о самом празднике говорили мало. В основном речь шла о проблемах. <Погодные условия были экстремальными. Вместо снижения энергоемкости ВВП у нас произошел рост. Но к концу пяти месяцев мы уже вышли на 1, -1,5 %>, - отметил первый заместитель министра экономики Владимир Найдунов.

В экономическом плане главный упор будет сделан на развитие малых и средних городов. Представители Минэкономики не исключили, что для роста страны возможно увеличение внешнего долга. Но только при условии, что эти деньги будут направлены на развитие промышленности.