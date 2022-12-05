Сухое питание из Беларуси в Пакистан? Ирина Новикова рассказала, как наша страна справляется с санкциями

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Мне хотелось бы сказать, откуда деньги, почему будут повышаться доходы, будет расти ВВП. Если у нас схлопнулись рынки в Европе, кстати, не все схлопнулись, есть товары, по которым санкций нет, мы торгуем с Европой. Но для нас открылся рынок России. Мы очень часто дискутировали, почему россияне не пускают. А теперь рынок полностью российский открылся. Когда-то я принимала экзамен. Сдавала женщина, которая в одном из наших облисполкомов курировала сельское хозяйство. Она сказала: мы получили сертификат для торговли в Евросоюзе. Я ей с вдохновением говорю: наверное, вы гордитесь этим, будете расширяться? Она говорит: нет. Это к тому, что люди практичные понимают это. «А почему нет?» – «Получил сертификат в России, и рынок – 150 миллионов».

Кирилл Казаков, СТВ:

Но европейский же больше.