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Сухое питание из Беларуси в Пакистан? Ирина Новикова рассказала, как наша страна справляется с санкциями

05 декабря 2022 19:18
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Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!  

Ирина Новикова, доктор экономических наук:  
Мне хотелось бы сказать, откуда деньги, почему будут повышаться доходы, будет расти ВВП. Если у нас схлопнулись рынки в Европе, кстати, не все схлопнулись, есть товары, по которым санкций нет, мы торгуем с Европой. Но для нас открылся рынок России. Мы очень часто дискутировали, почему россияне не пускают. А теперь рынок полностью российский открылся. Когда-то я принимала экзамен. Сдавала женщина, которая в одном из наших облисполкомов курировала сельское хозяйство. Она сказала: мы получили сертификат для торговли в Евросоюзе. Я ей с вдохновением говорю: наверное, вы гордитесь этим, будете расширяться? Она говорит: нет. Это к тому, что люди практичные понимают это. «А почему нет?» – «Получил сертификат в России, и рынок – 150 миллионов».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Но европейский же больше.  

Сухое питание из Беларуси в Пакистан? Ирина Новикова рассказала, как наша страна справляется с санкциями-1

Ирина Новикова:  
Вы возьмете массой. Вы продадите на 150 миллионов.  

Алена Сырова, СТВ:  
Здесь даже имиджевый несколько момент.  

Ирина Новикова:  
Вот она и сказала: для имиджа мы получили, но этот рынок не главный для нас. Это по нашей молочке в частности. Открылся рынок России, раз. В разы увеличилась у нас торговля с Китаем, два. У меня дипломница прорабатывала вопрос по заданию «Беллакта», она проходила практику, – «Поставка детского сухого питания в Пакистан». Кто мог подумать, что в Пакистане будут брать? Но они же рынок прорабатывают. Она говорит: да, питания не хватает. У американцев тоже своего не хватало, оно более дорогое, чем наше, а по качеству наше если не выше, то практически такое же. По сухому молоку. Это реальный пример я рассказываю, дети выполняли проекты по заданию Минсельхозпрода. Принесли мне конкурентов. Поставка сухого молока в Афганистан. Я говорю руководителю, который поручает: «Нас обходит Украина! Что делать?» Он говорит: «Не волнуйтесь! Качество нашего молока значительно лучше».  

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# Экспорт # Экономика # Ирина Новикова # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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