Сухая молочная сыворотка может стать стратегическим белорусским продуктом

Сегодня это весьма востребованный товар на международных рынках и товарных биржах.

О белорусской молочной сыворотке там тоже знают. Благодаря нашему главному покупателю – Китаю, который готов сделать весьма приличный заказ.

Рынок этой страны называют просто необъятным. Оно и понятно: количество потенциальных покупателей здесь измеряется не тысячами и миллионами, а перевалило за миллиард. И в этом огромном китайском рынке, в котором не счесть товарных позиций, нашлось место белорусской сухой молочной сыворотке.

– Китай – неограниченный рынок для нашей сельхозпродукции. Они готовы купить нашу молочную сыворотку, – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР Анатолий ТОЗИК.

Каждый знает: сыворотка – это то, что остается от молока. Как в детской сказке: вам вершки – то есть сыр и творог, а нам – корешки, то есть сыворотка. И корешки эти порой слаще и полезней вершков. Специалисты утверждают: сыворотка – это полноценный вид сырья, по своей биологической ценности практически не уступает цельному молоку. А самое важное в нем – молочные белки: лактоглобулин, лактоальбумин и иммуноглобулины.

Березинский сыродельный завод одним из первых в стране взялся за этот молочный продукт. Точнее за сушку молочной сыворотки. Ещё в декабре минувшего года здесь с гордостью продемонстрировали, что производить это могут и активно ищут рынки сбыта.

Использование в кондитерской отрасли для блинов, пирогов и булочек – только этой сферой не ограничивается применение сухой сыворотки. Её активно пользуют фармакологи, помня о полезных свойствах этого продукта. Сухая сыворотка также идёт «на ура» в молочной и мясной промышленности как абсолютно безопасный усилитель вкуса. Также она – составной элемент йогуртов и детских овощных и мясных пюре. Жалуют её и производители спортивного питания за богатое содержание питательных элементов. А животноводы ответят сразу: нет ничего лучше, чем корм для животных с добавлением сыворотки.

О том, что этот продукт стратегически выгоден, ученые говорили давно. Более того, в этом научном Институте пошли ещё дальше – занялись производством белорусской БИОсыворотки. Аналог импортной, только взращенной исключительно на отечественных бактериях.

Учёные утверждают: за сывороткой будущее. А вот чтобы это будущее приблизить, надо поработать отечественным производителям. В Беларуси уже создан соответствующий нормативный документ «Программа переработки молочной сыворотки и производства сухих молочных продуктов на 2008-10-е годы». В модернизацию молочных заводов вкладываются немалые средства и закупается дорогостоящее оборудование. На этом ведущем молочном предприятии Могилевщины сыворотку раньше считали чем-то вроде отходов производства: максимум что делали – перерабатывали и отдавали на корм скоту. Сегодня уже составляют прайс-листы для иностранных покупателей.

Осталось дело за малым – построить для молочной сыворотки сушилку. Да не простую, а золотую: она действительно должна принести просто золотые дивиденды. Ведь экспортная цена 1 тонны сухой сыворотки достигает 600, а кое-где и 800 долларов. А когда сушилка заработает, то могилевчане в сутки готовы будут продавать 180 тонн дорогостоящего продукта.