Съедобное - несъедобное

Правительство Беларуси утвердило перечень товаров, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции, к которым применяется обязательное таможенное сопровождение.

В этот список, согласно постановлению, включены 11 видов товаров, в том числе соки и растительные экстракты с объемной долей спирта 7% и более, спиртосодержащие загустители и клеи, дезинфицирующие и отделочные средства, растворители и антифризы. Документом также утвержден перечень товаров, перемещаемых транзитом через территорию Беларуси с обязательным таможенным сопровождением. В список включены девять товарных позиций.

Оптовая надбавка при формировании цен на импортные овощи ограничена до 30%.

Эти меры приняты Минэкономики с целью недопущения превышения установленного на текущий год параметра инфляции в условиях сезонного роста цен на плодоовощную продукцию, в том числе иностранного происхождения, а также предотвращения спекулятивного роста цен на нее.

