Судьба рекламы решена

Совет Республики одобрил проект Закона "О рекламе".

Этот документ вводит новые требования к рекламе пива и табачных изделий, а также ограничивает рекламное время на телевидении.

На белорусских каналах двигателю торговли отвели не более 20% эфирного времени. Продолжительность рекламной паузы - не больше 4 минут. Звук роликов приглушат, и они не будут отличаться по уровню шума от других телепрограмм. Законопроект устанавливает запрет на наружную рекламу пива, также с 1 января будущего года нельзя будет рекламировать табачные изделия. Вводятся ограничения на рекламу косметических средств и биодобавок.

Также сенаторы одобрили сегодня изменения в закон об обороне, о политических партиях, проект закона "О прокуратуре" и поправку в Уголовный кодекс. В соответствии с ней в стране вводится уголовная ответственность за вербовку несовершеннолетних в вооруженные группы, отличные от вооруженных сил государства, или использование их в военных действиях в составе этих групп.