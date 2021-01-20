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Субпродукты, чеснок и салфетки. На какие ещё товары цены теперь регулирует государство?

20 января 2021 16:01
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Новости Беларуси. Список социально значимых товаров, стоимость которых может регулировать государство, расширен. Временным регулированием цен на них может заниматься Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В список дополнительно внесли мясные субпродукты, колбасу, маргарин, чеснок, сладкий перец. В перечне оказался и новый непродовольственный товар – бумажные салфетки. В списке остались такие позиции, как рыба, сыр, масло, яйца, хлеб, соль, сахар, детское питание.

МАРТ при необходимости сможет корректировать стоимость сроком не более 90 дней. Главное – не допустить повышения цен на социально значимые товары выше, чем на 4,9 %.

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# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Наталья Надольская

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