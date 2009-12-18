Студентов-заочников призовут в армию?

Предложение отменить отсрочку для студентов-заочников выдвинул первый заместитель министра обороны Петр Тихоновский, представляя в парламенте поправки в закон о воинской обязанности и воинской службе.

Предложение отменить отсрочку для студентов-заочников связано с ежегодным сокращением количества призывных ресурсов для обеспечения обороны и военной безопасности государства.

Анализ численности населения Беларуси по полу и возрасту показывает существенное снижение численности мужчин, подлежащих ежегодному первоначальному приему на воинский учет, и, как следствие, уменьшение количества призывных ресурсов. По данным первого замминистра, за последнее время число мужчин, которым исполнилось 18 лет, годных к военному призыву, ежегодно сокращается на 5-7%. Так, в 2007 году годными к службе в армии были признаны более 58% призывников, в 2008 - 49%, в 2009 - почти 41%. Петр Тихоновский считает, что в ближайшие 2-3 года ситуация не изменится.

Первый замминистра подчеркнул, что Беларусь имеет самый большой перечень отсрочек среди стран СНГ: 28 оснований для непризыва, охватывающие 49 категорий (в России только 21 отсрочка, в Украине - 17). Из-за получения образования в Беларуси получают отсрочки более 164 тыс. человек в возрасте 18-26 лет, из них около 36 тыс. учатся на заочной форме.

Предлагаемая отмена отсрочки для студентов-заочников вызвала активную дискуссию среди депутатского корпуса, некоторые депутаты высказываются решительно против подобных решений, передает корреспондент БЕЛТА.