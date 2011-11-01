Студентка БГУИР о повышении стипендии: Теперь я могу начать собирать на поездку в Венецию

С 1 ноября в Беларуси увеличиваются пенсии, детские пособияи и стипендии. Еще пару лет назад Ольга корпела над бухгалтерскими отчетами. Сегодня все внимание отдает двухлетнему сынишке. Времени да и денег на ребенка уходит немало — одеть, накормить.

Свое пособие старается больше тратить на «развивалки» для Паши или лакомства. За последние годы размер «декретных» менялся неоднократно.

Ольга Рябушка:

Мы в декрете уже два года, и, конечно, для нас каждое повышение — это радость. Ребенку всегда много всего нужно. Сейчас будет повышение на 130 тысяч, думаю, это будет хороший подарок к Новому году — санки. Сейчас можно позволить намного больше, чем в начале моего декретного отпуска.

С 1 ноября ежемесячное пособие на детей до трех лет составит 575 тысяч. Женщина может рассчитывать теперь при рождении первого ребенка на 6 миллионов рублей, при рождении второго и последующих — на 8 миллионов.

Вверх пошли и пенсионные выплаты. Третий раз за год. Они выросли в среднем на 22%. Средняя пенсия по возрасту теперь на уровне 978 тысяч. Необходимые деньги для прибавки в фонде социальной защиты есть.

Анна Харлап, ведущий специалист отдел назначения и выплаты пенсий и пособий Ленинского района Минска:

Каждый раз звонят после следующего увеличения пенсии, узнают — в день порядка 50 звонков.

Галине Петровне невтерпеж узнать о прибавке. Для этого и пришла в пенсионный отдел — уточнить цифры.

Галина Иванова, пенсионерка:

Размер пенсии значительно увеличился, и, конечно, меня это порадовало. Прибавку к пенсии я планирую потратить себе на обновки.

Все детские пособия, а также минимальные трудовые и социальные пенсии «пляшут» от бюджета прожиточного минимума. Это и критерий нуждаемости в адресной социальной помощи. Показатель увязывают с ростом цен. Сегодня БПМ вырос на треть.

Валерий Ковальков, начальник управления комплексного анализа и координации Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

У нас социальное государство, мы все это знаем. И достаточно сложная ситуация в экономике вынуждает государство принимать дополнительные меры, чтобы поддержать население: все социально значимые выплаты — пенсии, стипендии, пособия — мы стараемся поддерживать на актуальном уровне.

Так совпало, что именно с 1 ноября студентам будут установлены ежемесячные доплаты по указу президента. Их размер — 65% от стипендии. Первокурсница Лера только начала осваивать экономическую науку в вузе, но уже точно знает, как распределить бюджет.

Валерия Богданович, студентка БГУИР:

Это открывает для нас новые возможности. Я могу начать собирать на поездку в Венецию. Записаться на курсы немецкого языка. Я давно хотела этим заняться. И чаще посещать культурные мероприятия.

Финансовая помощь будет и у бюджетников. Вводятся ежемесячные дифференцированные доплаты. Размер суммы разный и зависит от разряда специалиста. Получить дополнительно можно до 240 тысяч рублей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.