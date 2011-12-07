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Строительство Гродненской ГЭС завершается. Пять агрегатов чешского производства доставят на место уже в январе 2012 года

07 декабря 2011 17:23
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Полностью выполнены работы по возведению плотины, сейчас ведётся подготовка к установке генераторов.

Пять агрегатов чешского производства доставят в Гродно уже в январе 2012 года. Окончательно завершить строительство планируется летом.

Гродненская ГЭС одна из крупнейших станций в Беларуси. Высота её платины 33 метра, что соизмеримо с высотой 11-этажного дома. После введения в строй, на Немане появится водохранилище длинной почти 40 километров.

В перспективе планируют возвести еще одну подобную станцию, ниже по течению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Руковицын, директор Гродненской ГЭС:
Строительство было вызвано необходимостью импортозамещения по поставкам газа, мазута. Мощность нашей станции 17 мегаватт в год. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством 80 тысяч квартир.

# Экономика

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