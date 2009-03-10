Строительство белорусской АЭС будет начало в 2010 году

Об этом заявило Минэнергетики страны. Ряд переговоров с зарубежными партнерами состоялись сегодня в Минске. В частности, обсуждены вопросы проектирования, строительства и финансирования первой белорусской атомной станции.

Сегодня также заявлено и о подготовке к подписанию межправительственного Соглашения между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Проект этого документа проходит последние этапы внутригосударственных согласований.

Это проект атомной электростанции, который среди прочих предлагается сегодня Беларуси. Пока выбрана лишь мощность – она составит не менее 1200 мегаватт. Как будет выглядеть первая белорусская АЭС – пока неизвестно. Но уже сегодня ясно, что особое внимание будет уделено не каким-то архитектурным изыскам, а все же безопасности.

Как и было заявлено ранее, генподрядчиком белорусской АЭС станет российская компания – "Атомстройэкспорт". Она построит станцию "под ключ". Тем не менее, это не значит, что все оборудование и рабочая сила будут исключительно российскими. Реакторную установку, которая и станет сердцем станции, произведут в России. При строительстве же широко задействуют белорусские предприятия, сегодня их около 70-ти. Ряд вопросов по распределению обязанностей сторон обсуждался сегодня в Минске.

Сегодня в Минске озвучены и некоторые аспекты финансирования строительства. В частности, заявлено, что, несмотря на глобальный кризис, учитываться будет сотрудничество в рамках Союзного государства. Энергетика – ведущая отрасль во всем мире. Это как основа для эффективного развития экономики. И особенно высок интерес именно к ядерной энергетике. Сегодня работают 439 ядерных установок, они вырабатывают свыше 17% общего объема потребляемой мировой энергии.

Один блок атомной электростанции в среднем строиться шесть лет. Чтобы успеть к запланированным срокам ввода первый бетон должен быть залит в фундамент площадки не позднее следующего года. До этого момента предстоит решить еще ряд вопросов, в том числе и по разработке конкретного проекта станции. И уже сегодня Беларусь готовит специалистов высшего класса для обслуживания станции. Первые кадры белорусские ВУЗы выпустят за два года до пуска блока.