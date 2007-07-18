Строгий учет - путь к эффективной экономии

В СПК "Хотиславский" Малоритского района технику оснащают приборами учета топлива.

Этот метод, по мнению специалистов, позволит следить за использованием горючесмазочных материалов и значительно экономить.

На первый взгляд - обыкновенный электрический блок. По словам заместителя председателя СПК Василия Харика, это настоящий стратегический объект. При помощи чипа, доступ к которому ограничен, на табло блока выводится информация об использовании транспортным средством топлива.

Новшество коснулось в основном энергоемких тракторов и большегрузных автомобилей. Сегодня в хозяйстве 14 единиц техники оборудованы приборами учета ГСМ. Внедрять систему в хозяйстве начали несколько месяцев назад, но экономию уже ощутили.

Если для руководителей счетчик - это контролирующий прибор, то для самого водителя - это еще и значительная помощь в работе. Старый "дедовский" способ проверки топлива линейкой давно ушёл в прошлое. Теперь водитель точно знает, сколько топлива в баке.

И это далеко не единственные преобразования на пути к экономии топлива. В СПК переоборудовали заправку. Установили современные бензоколонки. А в этот цех наладки топливной аппаратуры сегодня обращаются со всего района.