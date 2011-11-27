Стратегия развития Беларуси на 2012 год: как страна будет зарабатывать и на что тратить деньги в будущем году

Жизнь страны на целый год вперед определяют три основных документа, в которых четко прописан бюджет, социально-экономическое развитие и монетарная политика. На этой неделе правительство и Нацбанк представили главе государства свои способы расчета этого уравнения с тремя неизвестными. Получился своего рода экзамен, на котором требовалось найти верное решение экономической задачи. Причем обсуждали не столько сухие цифры и показатели, сколько и механизмы их достижения.

Серьезный разговор на эту тему состоялся еще две недели назад, на совещании по госимуществу. Тогда президент раскритиковал правительство за чрезмерное увлечение рыночными методами, когда нужды населения отходят на второй план. На этой неделе правительство представляло уже скорректированную программу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предлагать ту шоковую терапию, которую еще в 90-е годы все мы проходили, и на чем обожглись тогда и мы, и наши соседи, сегодня непозволительно. Наши экономические возможности и современные условия не позволяют допускать непродуманных экспериментов, которые самым негативным образом скажутся на благополучии народа.

Надо помнить о благе тех людей, которые сеют, пашут, стоят у станка, строят дома, управляют транспортом, лечат больных, учат детей. Все должны видеть, что политика нашего государства служила и будет служить людям.

Алеся Зеневич как раз из тех, кто учит. Год назад даже стала лучшим столичным преподавателем. Педагог с 15-летним стажем уверяет: главное в ее профессии привить школьникам не только любовь к родному языку и литературе, но и к своей стране.

Алеся Зиневич, учитель белорусского языка и литературы СШ № 43 Минска:

Большасць моладзі арыентавана на жыццё ў нашай краіне і на тое, каб рэалізаваць сябе ў нашай краіне.

Як заўседы паўтарае прэзідэнт, стратэгічны рэсурс краіны – гэта адукацыя і людзі. І скіраванасть на кожнага канкрэтнага чалавека, на тое, каб ён меў добрую адукацыю, каб былі умовы для захавання яго здароўя, каб павышалася зарабатная плата – гэта правільна. І, канешне, уся праца эканомікі якраз-такі на гэта павінна быць скіравана.

Социальная ориентированность – главный принцип экономики страны. Об этом президент постоянно напоминает правительству. Ведь главное – не рекорды макроэкономических показателей, а жизнь каждого белоруса. И хотя статистика уже сегодня показывает, что прогноз развития этого года выполнен не будет (проблемы есть и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительной сфере), доходы населения планируют увеличить, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кроме того, тем, кто в 2011-м решил обзавестись жильем и уже успел открыть кредит в банке, беспокоиться не стоит. Все льготы сохранятся и в следующем году вне зависимости от степени готовности дома. А вот реальному сектору экономики следует активнее продвигать свою продукцию на внешние рынки.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Предлагается сократить расходы на конечные потребления и валовые накопления, то есть совокупный спрос, и за счет этого обеспечить рост чистого экспорта вместо хронического чистого импорта, который формировал отрицательное сальдо счета текущих операций и негативно влиял на курс национальной валюты.

Проще говоря, главный лейтмотив предложений правительства – диктат экономии. В первую очередь это относится к промышленности. Работать она должна эффективнее. Ведь ликвидировать убыточность внешней торговли можно за счет наращивания экспорта. Кроме того, белорусские производители должны быть активнее в привлечении инвестиций, а вместе с тем в техническом перевооружении и производстве конкурентоспособной продукции.

Заместитель директора машиностроительного предприятия рассказывает, что только на российские рынки экспорт в этом году удвоился. В следующем планируют еще больший прирост. Две трети продукции этого завода разъезжается в 30 точек планеты. Оставлять позади главного конкурента, Китай, позволяет непрекращающаяся модернизация.

К новому году откроют дополнительное производство в Молодечно, уже работает второй завод в Минске. И если раньше детали приходилось закупать за рубежом, то сегодня такая машина почти на 70% состоит из отечественных комплектующих.

Александр Нахаенко, первый заместитель генерального директора промышленного предприятия:

Не модернизируя производства, у нас нет будущего. Нельзя производить на станке 53-го года конкурентоспособную машину, которую можно продавать в любой стране Европейского Союза, Латинской Америке, Африке. Будет экспорт – будет валюта, будет валюта – будет импортозамещение.

Приятную новость для этого производства и в целом для всех предприятий страны на неделе озвучил Минфин. В планах на следующий год снизить налог на прибыль с нынешних 24 до 18%. Это будет самая низкая ставка в Таможенном союзе и одна из самых минимальных в Восточной Европе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алекасандр Нахаенко, первый заместитель генерального директора промышленного предприятия:

Если мы, допустим, со 100 миллиардов оплатили 24 или оплатим 18? Понятно, что 6 миллиардов можем направить на социальные проекты. Можем направить на модернизацию производства.

Достаточно позитивное решение для товаропроизводителей. Возможность оставить больше денег в рамках имеющегося предприятия и использовать их в разумных целях.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Понижение ставки налога на прибыль, естественно, делает более привлекательными предпосылки для иностранных вложений инвестиций в нашу страну. Единственное, что нужно должное внимание уделить стабилизации самой макроэкономической среды. То есть, снизить уровень инфляции в первую очередь.

Для того, чтобы сдержать инфляцию на уровне, запланированном правительством, на текущий момент достаточно Нацбанку ужесточить денежно-кредитную политику и перейти к таргетированию денежной массы, и отслеживать динамику в частности того же агрегата АМ-2. Если он не будет расти, то инфляционные процессы будут потихоньку устанавливаться.

Таким образом, инфляцию, которая в этом году достигла 100-процентного рубежа, в 2012 закрепят в пределах 20%. Кроме того, Нацбанку отводится роль жесткого регулятора в вопросе кредитования предприятий. Запускать денежный станок нельзя. Поэтому теперь банки, перед тем как выделить производителю ссуду, должны будут удостовериться, что средства будут использоваться по назначению.

Что касается в целом прироста экономики, он составит не 1,5%, как ранее прогнозировал Совмин, а 5%. Это задача минимум для ВВП в 2012-м.

Александр Лукашенко:

5-5,5% — из этого исходите. Премьер знает мои требования — считайте. Все должны работать напряжённо, а не создавать себе хорошие условия. Ничего, даже если придётся подчиститься где-то по прибыли, по рентабельности. В убыток быть не должно, тут Румас прав. Но и за счёт народа мы не можем жить.

А то получается так, что доярка выдоила это молоко, продала, в магазин пришла, чтобы купить, так у неё даже на литр этого молока не хватит, чтобы семью накормить. Мы ей копейки эти дали. Где эти цены, в чём? Одни везут, вторые перерабатывают, третьи везут в торговлю через оптовиков, пятые подставляют свои структуры. И в магазин пришли — в пять раз дороже. Куда это годится?



Основные инструменты, при помощи которых будет решаться вопрос роста цен, – дисциплина, борьба с бесхозяйственностью и импортозамещение. Кроме того, эффективность работы кадров на местах теперь будут отслеживать с особой тщательностью. Так, чтобы случайных людей в креслах руководителей не было. Итоговый документ правительству поручено доработать и уже в декабре принести на подпись главе государства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».