Стратегический фонд по совместному развитию Беларуси и Венесуэлы начал свою работу

На его счет поступили первые 90 миллионов долларов. Основная цель фонда - финансирование совместных проектов в различных сферах.

Первоначальный его объем - полмиллиарда долларов. Сейчас Беларусь и Венесуэла реализуют совместные проекты в различных областях. Основные - в нефтяной отрасли.



Успешно работает в Венесуэле совместное предприятие по сейсморазведке. В будущем году наша страна планирует удвоить добычу нефти и довести ее до 2 миллионов тонн в год. В стадии реализации - создание СП по производству белорусской техники и стройматериалов. Белорусские специалисты планируют газифицировать регионы Венесуэлы и создавать там агрогородки. Соответствующие документы уже подписаны.

