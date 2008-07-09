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Стратегический фонд по совместному развитию Беларуси и Венесуэлы начал свою работу

09 июля 2008 13:55
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На его счет поступили первые 90 миллионов долларов. Основная цель фонда - финансирование совместных проектов в различных сферах.

Первоначальный его объем - полмиллиарда долларов. Сейчас Беларусь и Венесуэла реализуют совместные проекты в различных областях. Основные - в нефтяной отрасли.

Успешно работает в Венесуэле совместное предприятие по сейсморазведке. В будущем году наша страна планирует удвоить добычу нефти и довести ее до 2 миллионов тонн в год. В стадии  реализации  - создание СП по производству белорусской техники и стройматериалов. Белорусские специалисты планируют газифицировать регионы Венесуэлы и создавать там агрогородки. Соответствующие документы уже подписаны.

# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

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