Страшно красивый сервис по-белорусски (ВИДЕО)

Достойный общепит можно найти лишь в крупных городах, а в большинстве отелей элементарно не знают английского.

Продолжая тему туристической привлекательности Беларуси. Для которой, к великому сожалению, пока больше подходит лишь эпитет в виде знаменитого филологического казуса: «страшно красива». Вроде посмотреть и есть что, но пресловутый быт при этом уж слишком пугает.

В каком направлении ехать, мы выбрали в произвольном порядке. В данном случае – Гомельская трасса. Едем с путеводителем–экспертом. Наш Сергей Николаевич когда-то работал дальнобойщиком.

- Сергей Николаевич, по 10-балльной шкале как оцениваете наш придорожный сервис?

– По 10-балльной – на пять оцениваю. Часто приходится ездить в командировки. Мало кафе, все по высоким ценам.

Один день на месте иностранного туриста. Если придорожный сервис визитная карточка государства, то путь к сердцу Беларуси пролегает весьма призрачно: на карте - стоянки и кафе, которых нет.

Уже 30 километров - и вот оно, долгожданное. Одинокая «Алёна» работает до 4 утра. Здесь же стоянка для дальнобойщиков. Хоть и без душа, зато ночь здесь стоит всего 7 тысяч белорусских рублей.

- Нигде нет стоянки – до Бобруйска. В одну сторону от Бобруйска, в другую – до Минска. В России немного получше. Ну, там на любой заправке можно кофе попить. Сервис получше. Кафе там через каждые 10 километров. Здесь можешь и 20, и тридцать, и 50 проехать – и нигде не встретить.

В самом кафе и салфетки на столах, и умывальник. Только того, что есть в меню, на самом деле предложить не могут.

-Скажите, пожалуйста, а почему вы говорите, что бутербродов у вас нет, а в меню они есть?

– Закончились потому что. С утра очень много людей берут бутерброды.



Оказалось, с закусками и соком здесь принцип: «кто не успел – тот опоздал». Только о второй наценочной категории придорожных кафе туристы узнают, когда приедут в Минск. Для сравнения, пиво, шоколад белорусского производства и сигареты здесь обойдутся в полтора, а то и в два раза дороже, чем в столичном магазине.

- Вот если мне взять отбивную с картошечкой, сколько это будет стоить?

– Картофель идет в сложном гарнире – 11. 900

Отобедать в таких заведениях не всегда по карману не только дальнобойщикам, но и туристам. Для сравнения заезжаем в Сельпо.

- Ну, какой-то минимум здесь есть – вода, хлеб, колбаса – а больше? Человек, если едет в далекую дорогу, здесь для себя ничего не найдет.

В магазинчик около дороги товар привозят два раза в неделю. Правда, товарный вид той же колбасы оставляет желать лучшего. Те, кто сюда заезжает, владеют ситуацией, и продукты питания тут мало кого интересуют.

- Останавливаются, если нужно сигареты и бутылку водки..

В поисках заведений ресторанного типа, где живая музыка, особое обслуживание и разнообразное меню, проезжаем еще 20 километров. По пути останавливаемся в населенных пунктах побольше.

Скажите, а здесь, в Дукоре, есть что-нибудь типа ресторана

– Был, закрыли…

А ресторан у вас здесь есть где-нибудь?

– Не было. И не будет.

Мекка белорусского туризма – Мирский замок

Сюда по советам турагентства, друзей и родственников гости нашей столицы едут в первую очередь. Чтобы окунуться в быт наших далеких предков.

С посетителями в архитектурном памятнике раз на раз не приходится. Бывает, по 6 автобусов со школьниками в день. Благо, иностранцы в таких количествах приезжают редко: в замке работает всего один англоязычный специалист.

Экскурсия начинается во дворике. О владельцах и основных этапах строительства архитектурного памятника - нам рассказывают около 20-ти минут.

- Тут жила прислуга. Поэтому тут окошечки поменьше. Ну, а там окошечки были сделаны немножко побольше.

Дальше идем в юго-западную башню. Строительные материалы средневекового сооружения подписаны на трех языках. Только что такое «кафля Гродзеншчыны» по всей вероятности знает и не каждый белорус.

- Жизнь наших предков в 16 веке мы изучаем уже 25 минут и, как ни странно, без экскурсовода.

Шумных детей надо чем-то занять. И обязанности рассказчика на себя возлагает учитель.

- До пятого этажа поднимается эта корзина с продуктами – вот поэтому она там и запрятана…

В отличие от школьников у смотрителя музейного зала интерес к зодчеству поостыл. Зато с другим искусством дружит: в наушниках и на полную громкость. Если что и разобьется, девушка похоже расстроится последней.

Строгих объявлений – экспонаты руками не трогать - здесь нет. Только искушенных путешественников историей под стеклом не удивишь. Им бы потрогать да ощутить все на себе. Перед этим заплатив, конечно, деньги.

Только окна в Европу в Мирском замке пока нет. Из сувениров – только печатные издания. И такие услуги, как фотосессия в рыцарских латах Радзивилов и стрельба из лука, здесь появятся только после реставрации.

- Что касается 17 века, мы можем как-то заинтересовать людей взрослого возраста этикетом того периода. Человек может попробовать играть на этих инструментах, может сесть за стол, по аналогии, как за столом сидели владельцы замка, и пользоваться приборами муляжного характера, которые будут сделаны на тот или иной период.

Где остановиться переночевать после прогулок по замку – вопрос тоже открытый. Гостиница в Мире всего одна. И та на 14 номеров.

- What is the price of the single apartment?

- Мы по английский не разговариваем...Cовершенно...

То, что телевизор в люксе показывает всего три канала. То, что номера ремонтировались в последний раз 6 лет назад...

Надо бы и обои поменять и мебель получше...

А услуги а ля «кофе в номер» здесь не оказывают...

- У нас нету заказов, мы предупреждаем, что мы не уполномочены. У нас буфет был, но он не работает. Ресторана у нас нет, у нас просто кафе. Частное кафе.

Иностранцам объясняют на пальцах. Хотя туристы по большому счету не жалуются. Это сейчас многие номера пустуют. Но вот начнется летний сезон – и туристам, которым не из чего выбирать, согласятся на любые условия.

Автор: Бунькова

Оператор: Курков