Страны СНГ объединит зона свободной торговли

Над новым договором о её функционировании начнут работать эксперты Содружества. Накануне в Ялте главы государств СНГ провели неформальную встречу. Один из её итогов — решение продолжить работу над новыми правилами торговли для стран-участниц.

Особое внимание уделено либерализации экономических отношений. Минск настаивает на реальном упрощении условий торговли и снятии необоснованных барьеров.

В Ливадийском дворце президенты общались «без галстуков». В Содружестве уже появилась добрая политическая традиция неформально работать над теми проблемами, которые подолгу не решались в ходе официальных встреч. В Крыму обсудили экономическое и инвестиционное сотрудничество. Также говорили о совместных проектах в транспортной сфере и туризме. Договорились расширять сеть курортно-оздоровительных и лечебных объектов. Спортивную инфраструктуру к двум знаковым событиям 2014 года — Зимним Олимпийским играм в Сочи и чемпионату мира по хоккею в Минске, страны-участницы СНГ будут создавать совместно. В Ялте главы государств озвучили интерес к реконструкции и строительству спортивных объектов.

К слову, встреча лидеров стран СНГ в Ливадийском дворце прошла по инициативе Виктора Януковича. Повод — 60-летие украинского лидера. Отметим, белорусско-украинские отношения на протяжении последнего десятилетия развиваются достаточно активно. Сейчас Украина находится на втором месте среди наших основных торговых партнеров из стран СНГ. Но Минск рассчитывает увеличить размер двухстороннего товарооборота не только восстановив докризисный уровень, но и на порядок увеличив объемы взаимной торговли.