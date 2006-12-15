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Страны ЕврАзЭС на пути к интеграции в области энергетики

15 декабря 2006 10:25
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В Алма-Ате проходит- 9-е заседание совета по энергетической политике при Интеграционном комитете ЕврАзЭС. Его участники рассмотрят вопросы дальнейшей интеграции государств-членов ЕврАзЭС в области энергетики, расширения правовой базы сотрудничества, эффективного использования гидроэнергетического потенциала стран Сообщества. Сегодня же в Алма-Ате пройдёт 3-е заседание Группы высокого уровня при ЕврАзЭС. Тема встречи - выработка согласованного механизма водно-энергетического регулирования в бассейнах рек Сырдарья и Амударья.
# Экономика

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