Страны ЕврАзЭС на пути к интеграции в области энергетики
В Алма-Ате проходит- 9-е заседание совета по энергетической политике при Интеграционном комитете ЕврАзЭС. Его участники рассмотрят вопросы дальнейшей интеграции государств-членов ЕврАзЭС в области энергетики, расширения правовой базы сотрудничества, эффективного использования гидроэнергетического потенциала стран Сообщества.
Сегодня же в Алма-Ате пройдёт 3-е заседание Группы высокого уровня при ЕврАзЭС. Тема встречи - выработка согласованного механизма водно-энергетического регулирования в бассейнах рек Сырдарья и Амударья.