Страны ЕврАзЭС должны исключить применение защитных мер во внутренней торговле

А также устранить все имеющиеся межгосударственные барьеры.

Установление ограничений во взаимной торговле в условиях кризиса приведет лишь к обострению проблем в сфере производственной кооперации и затруднит своевременные расчеты между хозяйствующими субъектами наших стран, подчеркнул руководитель белорусского правительства. Позиция Республики Беларусь всегда состояла и состоит в создании благоприятных условий для расширения взаимной торговли между государствами - членами ЕврАзЭС.

- Именно по этой причине нами предложено включить в проект Плана по реализации мер мероприятие по подготовке соглашения о развитии в ЕврАзЭС международного лизинга сельскохозяйственной техники, машин, механизмов, оборудования и транспортных средств, используемых в агропромышленных комплексах», - считает Сергей Сидорский.



Безусловно, главной темой предстоящей встречи глав правительств станет реализация совместных мер по преодолению последствий мирового финансового кризиса в государствах ЕврАзЭС. Значительный масштаб и затяжной характер финансово-экономического кризиса потребовал выработки принципиально новых подходов и механизмов для стабилизации экономики.



На состоявшемся в декабре 2008 г. заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС главами правительств были одобрены совместные меры по преодолению последствий мирового финансового кризиса. С учетом оценки его влияния на экономики государств - членов Сообщества, а также видения возможных путей его преодоления сторонами был разработан проект плана по реализации указанных мер.



Но, к сожалению, процесс подготовки и согласования проекта плана затянулся на целое полугодие, констатировал белорусский премьер. Как оказалось, наибольшие трудности при согласовании позиций вызвали разделы, направленные на создание условий для расширения использования национальных валют государств ЕврАзЭС во взаиморасчетах и в качестве региональных резервных валют, а также на проведение скоординированной политики поддержки внутреннего рынка продовольствия и других товаров.



-В этом, на наш взгляд, проявилось недостаточное понимание важности взаимной поддержки государств Сообщества в сложных внешнеэкономических условиях, преобладание сиюминутных интересов над долгосрочными стратегическими приоритетами взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнул Сергей Сидорский. Поэтому белорусская сторона полагает, что отсутствие в проекте плана такого важного взаимного обязательства государств - участников ЕврАзЭС, как обязательство «воздерживаться от введения временных защитных мер во взаимной торговле», может свести на «нет» все наши усилия по координации политики государств Сообщества в части поддержки внутреннего рынка, добавил премьер. В связи с этим задача государств ЕврАзЭС в современных условиях состоит в том, чтобы устранить все имеющиеся межгосударственные барьеры и исключить применение защитных мер во внутренней торговле между странами Сообщества.



- Мы считаем, что утверждение плана реализации совместных мер по преодолению последствий мирового финансового кризиса требует принятия незамедлительных шагов по его выполнению», - сказал руководитель белорусского правительства.



В связи с этим белорусская сторона намерена предложить поручить Совету по финансово-экономической политике создать рабочие группы по направлениям совместных мер, а также предпринять оперативные действия в целях их реализации.



Об этом заявил сегодня в Минске журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский перед отлетом в Москву для участия в заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, передает корреспондент БелТА.