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Страны ЕАЭС расширяют участие в проекте «Евразийский агроэкспресс». Беларусь планирует увеличить поставки в Китай

25 февраля 2022 15:05
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Страны ЕАЭС расширяют участие в проекте «Евразийский агроэкспресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь про ускоренные перевозки сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Азию и Европу. Проект был представлен и поддержан на уровне Евразийского межправительственного совета.

Страны ЕАЭС расширяют участие в проекте «Евразийский агроэкспресс». Беларусь планирует увеличить поставки в Китай-1

Его цель – увеличить взаимные поставки продукции АПК. Китайский рынок традиционно является одним из основных направлений развития экспорта продовольствия для нашей страны. За пять лет поставки выросли почти в 20 раз. С запуском «Евразийского агроэкспресса» наша страна рассчитывает их нарастить.

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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