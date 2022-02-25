Страны ЕАЭС расширяют участие в проекте «Евразийский агроэкспресс». Беларусь планирует увеличить поставки в Китай

Страны ЕАЭС расширяют участие в проекте «Евразийский агроэкспресс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь про ускоренные перевозки сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Азию и Европу. Проект был представлен и поддержан на уровне Евразийского межправительственного совета.

Его цель – увеличить взаимные поставки продукции АПК. Китайский рынок традиционно является одним из основных направлений развития экспорта продовольствия для нашей страны. За пять лет поставки выросли почти в 20 раз. С запуском «Евразийского агроэкспресса» наша страна рассчитывает их нарастить.