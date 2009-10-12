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Стране нужен принципиально новый механизм контроля, не обременительный для предпринимательства

12 октября 2009 11:48
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Рассмотрен проект указа, который может существенно сократить количество проверок и создать такую систему контроля, которая стимулировала бы деловую среду.

Этот документ уже назвали очередным шагом в либерализации белорусской экономики.

- Проект указа, который мы сегодня рассматриваем, должен идти от жизни. Он призван, с одной стороны, обеспечить сокращение количества необоснованных проверок, исключить дублирование функций контролирующих органов, усилить превентивную функцию контрольной деятельности, создавая для добросовестных субъектов наиболее благоприятный режим. И, с другой стороны, не породить непреодолимых препятствий для полноценной контрольной деятельности. Ведь за этим стоит экономическая безопасность государства, - заявил глава государства.

# Экономика # Лукашенко

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