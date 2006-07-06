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Страна должна знать своих предпринимателей

06 июля 2006 08:29
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Согласно статистике, успехов в бизнесе добиваются лишь 6% деловых людей. Быть предпринимателем - талант. Это подтвердил международный конкурс <Человек дела>. Организаторы приурочили его к 15-летию популярного журнала <Дело>.

В церемонии награждения лучших бизнесменов приняли участие ведущие отечественные и зарубежные предприниматели, представители дипкорпуса, общественные и политические деятели Беларуси.
Это уже 11-й ежегодный конкурс <Человек дела>, на котором чествуют руководителей наиболее динамично развивающихся отечественных и иностранных предприятий, работающих на белорусском рынке. Итоги конкурса ежегодно подводит экспертный совет журнала, в который входят самые авторитетные и компетентные специалисты из различных отраслей белорусской экономики. Они отмечают, что сегодня очевидна необходимость признания тех редких людей, для которых бизнес не только профессия, но и призвание.

<Страна должна знать своих героев. Точнее -  предпринимателей от Бога, -  так прокомментировал действо  редактор журнала <Дело> Виктор Жук, -  <апостолов> бизнеса, которых, кстати, ежегодно выбирается тоже 12>.

Уже сама формулировка номинаций может многое рассказать о лауреатах. <За повышение престижа марки <Сделано в Беларуси>, <За стабильную и эффективную работу на белорусском рынке>, <За активное содействие развитию аграрного сектора Беларуси>, <За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Республики Беларусь>, <Высокое качество бизнес-услуг> и другие. Лауреатам вручались дипломы и памятные призы работы белорусского скульптора Сергея Гумилевского.

Узнаваемость, устойчивость развития, финансовая стабильность белорусских брендов, столпов отечественной экономики - лишь подтверждение тому, что их руководители были отмечены заслуженно.

# Экономика

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