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Столичный бюджет на будущий год составит около 5 триллионов рублей

03 декабря 2009 15:58
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Как распределить эти средства от культуры и спорта до социальной сферы – решали в Мингорисполкоме.Рекордные инвестиции планируют направить на поддержку малого бизнеса. И это не удивительно: подоходный налог – один из основных источников пополнения бюджета. Около триллиона рублей пойдет на модернизацию жилищно-коммунальных услуг. Комфорт горожан в будущем году возьмут под особый контроль. Окончательный проект главного финансового документа утвердит шестнадцатого декабря Минский городской совет депутатов.
# Экономика

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