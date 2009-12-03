Столичный бюджет на будущий год составит около 5 триллионов рублей

Как распределить эти средства от культуры и спорта до социальной сферы – решали в Мингорисполкоме.Рекордные инвестиции планируют направить на поддержку малого бизнеса. И это не удивительно: подоходный налог – один из основных источников пополнения бюджета. Около триллиона рублей пойдет на модернизацию жилищно-коммунальных услуг. Комфорт горожан в будущем году возьмут под особый контроль. Окончательный проект главного финансового документа утвердит шестнадцатого декабря Минский городской совет депутатов.