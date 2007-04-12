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Столичных строителей призывают поторопиться

12 апреля 2007 10:40
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Объемы незавершенного строительства должны сокращаться быстрыми темпами. Об этом сегодня заявили в Мингорисполкоме.До 2011 года в столице не должно быть ни одного недостроенного и неэксплуатируемого объекта коммунальной собственности. За неисполнение поручений к ответственным лицам будут применяться самые жесткие меры. Сейчас в городе 141 недостроенный объект - это собственность Минскремстроя, Горремавтодора, Гормолзавода № 2 и № 3, Минского комаровского рынка и других.
# Экономика

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