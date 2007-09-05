Столичные ЖЭСы готовы к осенне-зимнему периоду

Все ЖЭСы Минска на 1 сентября получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Об этом шла речь на оперативном совещании в мэрии.Не завершен этот процесс в жилом фонде, который находится на обслуживании товариществ собственников. Здесь паспорта готовности получили 87%. Сейчас в домах ремонтируются кровли, стыки, водоотводящие устройства, а также теплоизоляция, подъезды. Особое внимание в этом году уделено двойному остеклению мест общего пользования и установке двойных дверей, что снижает теплопотери.