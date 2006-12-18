Столичные власти приготовили для минчан новогодние подарки

31 декабря будет полностью сдан в эксплуатацию торговый комплекс "Столица" на площади Независимости.

С 18 декабря представители всех ответственных за его строительство организаций ежедневно собираются в Мингорисполкоме для обсуждения и решения оставшихся вопросов. До Нового года планируют сдать и 38 жилых домов. Семь из них еще не готовы. Но, как заверяют специалисты, за следующие две недели недочеты устранят. Председатель Мингорисполкома призвал глав администраций районов воспользоваться теплой погодой и закончить отделку домов.

До конца года будет введено в эксплуатацию 960 тысяч квадратных метров жилья. Это на 10% больше прошлогоднего. За этот год в Минске значительно выросли микрорайоны Лошица, Сухарево и Красный бор. А в новом году на карте появятся новые микрорайоны: Дружба и Михалово. Многоэтажные дома не только меняют свой внешний облик, но и внутреннее наполнение. Все больше строится домов с улучшенной планировкой.