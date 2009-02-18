Столичные службы занятости помогают минчанам открыть своё дело

А на раскрутку ещё деньги дают. За год столичные службы занятости помогли открыть собственное дело почти двум сотням минчан. Новые объекты торговли, станции техобслуживания авто, парикмахерские и швейные цеха возглавили те, у кого долгие годы и вовсе отсутствовали записи в трудовой книжке. Для раскрутки новоиспечённым бизнесменам государство безвозмездно оказывает внушительную помощь. Сегодня в Минске решалась судьба очередного десятка претендентов на начальный капитал.



Расправить же крылья тем, кто в бизнесмены стремится, в этом году в Минске помогут не меньше, чем двум сотням безработных. Главное –чтобы проект не был заведомо провальным. А о своих амбициях стоит только заявить в службу занятости по месту регистрации.



Случаи, когда деньги расходуются не по назначению – редкость. Кто решается своё дело открыть, хорошо продумывает каждый шаг. Планируется, что в малом бизнесе уже через несколько лет будет занят каждый четвёртый минчанин. Ведь стать индивидуальным предпринимателем или открыть фирму теперь может каждый. Действующим с начала февраля заявительным принципом регистрации уже воспользовались более 400 человек. Количество желающих (и без поддержки) с упрощённой схемой увеличилось в разы.