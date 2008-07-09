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Столичные производители продуктов питания намерены существенно увеличить долю своей продукции на рынке Минска

09 июля 2008 10:57
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По словам специалистов Управления пищевой промышленности Мингорисполкома, городские заводы способны полностью обеспечить потребность торговой сети столицы на фоне перенасыщения продукцией из регионов. Только мясные изделия минских заводов реализуется в столице всего на 19%. Усилить свою долю на собственном рынке местные производители намерены с помощью активной маркетинговой работы и цивилизованной конкуренции.
# Экономика

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