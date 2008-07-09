Столичные производители продуктов питания намерены существенно увеличить долю своей продукции на рынке Минска

По словам специалистов Управления пищевой промышленности Мингорисполкома, городские заводы способны полностью обеспечить потребность торговой сети столицы на фоне перенасыщения продукцией из регионов. Только мясные изделия минских заводов реализуется в столице всего на 19%. Усилить свою долю на собственном рынке местные производители намерены с помощью активной маркетинговой работы и цивилизованной конкуренции.