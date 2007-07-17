Столичные предприятия наказаны за завышение цен

126 взысканий наложил Мингорисполком на недобросовестных продавцов.

По результатам проведенных проверок общая сумма экономических санкций за нарушение ценового законодательства - 600 миллионов рублей.

Мингорисполком намерен регулярно проводить проверки в этой сфере.

Директора торговых предприятий, представители сферы общественного питания, руководители районов и города сегодня собрались в актовом зале центрального универмага столицы. Главная тема для обсуждения - интересы потребителя. Основная же задача сегодня - насыщение торговых точек еще большим ассортиментом продукции.



Минчане стали есть больше мяса и макарон, пить больше напитков и шампанского - с такой статистики начало сегодня коллегию управление потребительского рынка Мнгорисполкома. По всем направлением спрос увеличился, соответственно у торговых предприятий появилась новая задача - надо его удовлетворять. Требование от руководства города попытаться сделать это своими силами, без использования импортных товаров.

Еще одна проблема столичной торговли - завышение цен. За это минские власти будут наказывать по всей строгости закона. Только в этом году среди предприятий торговли и общественного питания было проведено 136 проверок.

Основные нарушения, с которыми столкнулись ревизоры, - не соответствие истинных цен суммам на ценниках, завышение себестоимости товаров. В результате - 2 предприятия лишены лицензии, 55 человек наказаны в административном порядке, пять человек уволено.

Искусственное завышение цен - это преступление против народа. Такие заявления сегодня звучали из уст чиновников. Поэтому городские власти таких фактов больше не допустит.

