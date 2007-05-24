Столичные магазины переходят от количественного к качественному принципу работы

Все торговые предприятия Минска до конца года будут приведены в соответствие с современными требованиями. Таково решение столичных властей. На очередном заседании Мингорисполкома было отмечено, что, начиная с 2000 года, в результате проведенной значительной работы торговля города заметно изменилась к лучшему. Вместе с тем, в последнее время динамика преобразований снизилась. Особенно отстают небольшие торговые предприятия формата "магазин возле дома". Их интерьеры, оборудование и в первую очередь уровень обслуживания посетителей пока оставляют желать лучшего.

Председатель Мингорисполкома потребовал от руководства районных администраций и предприятий торговли в кратчайшие сроки обеспечить выход на прибыльную работу, не забывая о повышении качественных параметров обслуживания.