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Столичные магазины переходят от количественного к качественному принципу работы

24 мая 2007 14:28
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Все торговые предприятия Минска до конца года будут приведены в соответствие с современными требованиями. Таково решение столичных властей. На очередном заседании Мингорисполкома было отмечено, что, начиная с 2000 года, в результате проведенной значительной работы торговля города заметно изменилась к лучшему. Вместе с тем, в последнее время динамика преобразований снизилась. Особенно отстают небольшие торговые предприятия формата "магазин возле дома". Их интерьеры, оборудование и в первую очередь уровень обслуживания посетителей пока оставляют желать лучшего.
Председатель Мингорисполкома потребовал от руководства районных администраций и предприятий торговли в кратчайшие сроки обеспечить выход на прибыльную работу, не забывая о повышении качественных параметров обслуживания.
# Экономика

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