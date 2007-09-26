Столичные коммунальщики успешно реализуют программу по энергосбережению

На предприятии "Минкоммунтеплосеть" доведенный показатель по экономии ресурсов перевыполняют на 1,5%. Замена устаревшего оборудования на энергоэффективное приносит немалый экономический эффект. Установив современное оборудование в котельной микрорайона "Сокол", коммунальщики за полгода сэкономили более 100 миллионов рублей. В этом году в городе будет заменено 16 километров теплосетей. Потери тепла за последние годы удалось сократить на 5%. Задолженность потребителей перед коммунальщиками с начала года сократилась в два раза до 2 миллиардов рублей. Впрочем, и эту сумму специалисты называют значительной.