Столичные градостроители работают не полную силу

В столичной мэрии подвели итоги строительства жилья за первый квартал этого года. План - более 160 тысяч квадратных метров - выполнен не в полном объеме.

Столичный градоначальник раскритиковал реализацию программы ввода в эксплуатацию жилья и пообещал ежемесячно контролировать строительство. Причем, оно должно вестись не только быстро, но и качественно. Всего в этом году в столице планируется построить более миллиона квадратных метров жилья. 45% от годового объема введут в эксплуатацию во втором квартале.

"Задания перед городом стоят большие. Необходимо ввести в эксплуатацию 1млн.76 тыс. квадратных метров жилья. Даже в советские времена такие объемы жилья в Минске не строились. И сегодня силы Концерна "Минскстрой" задействованы 50% - на жилье и 50% - на объектах государственной инвестиционной программы и коммунальной инвестиционной программы", - заявил председатель комитета строительства и жилищной политики Мингорисполкома Евгений Вовна.