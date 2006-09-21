Столичные ГАИ выставили на продажу - дорожные знаки

Такой необычный товар стражи порядка предлагают руководителям предприятий и организаций. Получение знака должно быть согласовано с Госавтоинспекцией и Комитетом архитектуры. Стоимость монтажа одного дорожного знака - около 100 тысяч рублей.Такая привилегия весьма полезна в тех случаях, когда руководитель предприятия хочет освободить территорию (прилегающую к зданию фирмы) от чужих авто. Незаменимым помощником в этом будет табличка "Стоянка запрещена" вместе с надписью "Кроме транспортных средств сотрудников". Между тем, в роли заказчика может выступить только юридическое лицо.