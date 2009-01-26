Столичная власть снизила арендную плату для минских предпринимателей на 20%

Такое распоряжение подписал председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. Базовая ставка платежей за аренду в Минске доходит до 10 евро за 1 квадратный метр. Размер повышающего коэффициента зависит от разных факторов, например, от местонахождения торговой точки. Если же арендодатель считает, что плата за пользование торговой площадью не покрывает вложенных в нее средств, он может ее повысить. Но только после подготовки экономического обоснования и согласования его с администрацией района.