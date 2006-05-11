Столица ужесточает требования к торговле на улице

Такое поручение санитарной службе города дал председатель Мингорисполкома Михаил Павлов на оперативном совещании в мэрии 10 мая.Объекты сезонной уличной торговли, а также прилегающая территория, должны соответствовать всем санитарным требованиям. По оценке главного санитарного врача столицы Федора Германовича, порядка 15-20% объектов выносной организованной торговли не соответствуют гигиеническим нормам и тем самым создают проблемы. В ближайшее время будет дана полная оценка таким сезонным киоскам.