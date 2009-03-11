Столица сокращает свои расходы на 20%

Мингорсовет утвердил изменения в главный финансовый документ столицы на этот год. Изменения касаются не первоочередных расходов. Изменений и дополнений немало. Основная мысль: документ должен быть бездефицитным. Другими словами – антикризисным. При этом главный финансовый документ столицы содержит немало социально-ориентированных статей расходов. Так, например, предусмотрена поддержка занятости населения. На эти нужды выделят почти 8 миллиардов рублей. Хотя в Минске безработица самая низкая по стране, в начале года она увеличилась на 20%. За истекший год из 32 тысяч нуждающихся, трудоустроили 29.



180 человек, смогут получить субсидии для открытия собственного дела. Только надо будет предоставить бизнес-план. Без поддержки не останутся и нуждающиеся: многодетные семьи, инвалиды. Для последних зарезервируют 3 тысячи рабочих мест. Однако отдельное внимание – подрастающему поколению. Во-первых, в этом году сохранят компенсации родителям, отправляющих детей в оздоровительные лагеря. А во-вторых, даже школьникам дадут возможность заработать. Было бы желание.



В столице по-прежнему есть спрос на рабочую силу. Кроме этого, постоянно создаются новые рабочие места. В прошлом году их появилось несколько тысяч. Благодаря оперативно поступающей информации о вакансиях, все они быстро находят работников. По-прежнему, будут проводиться ярмарки вакансий. Начал сильно помогать Интернет. Только в прошлом году зафиксировано более миллиона обращений на такого рода сервисы. По прогнозам чиновников, в 2009-м Минску удастся сохранить невысокий уровень безработицы на прошлогоднем уровне – 0.4%.