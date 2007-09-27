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Столица экспортирует товары в полном объёме

27 сентября 2007 13:56
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В Мингорисполкоме обсуждали ход выполнения прогнозных показателей по внешнеэкономической деятельности Минска за этот год.

Таким образом, столица экспортирует товары в полном объёме. При этом, отмечают городские власти - есть еще и резерв. Продолжается техническое перевооружение предприятий. Растет доля сертифицированной продукции. Производителей, выпускающих экспортные товары и активно расширяющих рынки сбыта, город будет поддержать. Несмотря на форму собственности.

Председатель Мингорисполкома поручил изучить проблемы предприятий негосударственного сектора, поставляющих свою продукцию на внешние рынки. Им необходимо помочь. Одновременно, считает глава городской администрации, нужно подробно изучить перечень ввозимых товаров и предложить минчанам   аналогичную отечественную продукцию.

# Экономика

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