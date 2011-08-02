Стоимость платного обучения для первого курса белорусских вузов

Стоимость обучения для первокурсников дневной формы обучения составляет от Br4 млн в Витебском государственном технологическом университете до Br7 млн 484 тыс. в Белорусском государственном университете.

В БГУ стоимость платного обучения для первокурсников определена в размере от Br5 млн 385 тыс. до Br7 млн 484 тыс., БНТУ - от Br6 млн 186 тыс. до Br6 млн 428 тыс.

В БГТУ - Br6 млн 626 тыс., МГЛУ - Br5 млн12 тыс., Могилевском государственном педагогическом университете им. А.Кулешова - Br4 млн 450 тыс.

В БГУИРе минимальная и максимальная цены отличаются в Br600 тыс. - от Br5 млн 400 тыс. до Br6 млн, в БГЭУ разница составляет менее Br200 тыс. - от Br4 млн 830 тыс. до Br5 млн 27 тыс.



По оплате за 2-5-е курсы вузы, подчиненные Министерству образования, повысили цены не более чем на 20%.



Частные учреждения образования формируют цену на платное обучение самостоятельно.