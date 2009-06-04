Стоимость корзины инвалют впервые превысила Br1000

Доллар и евро в Беларуси сегодня подорожали. По итогам торгов иностранными валютами 4 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс белорусского рубля по отношению к доллару увеличился на Br16 и сложился на уровне Br2791 за 1 доллар США, передает корреспондент БЕЛТА.



По итогам сегодняшних биржевых торгов курс евро увеличился на Br8 и достиг Br3968 за один евро. Курс российского рубля уменьшился на Br0,55 и составил Br90,39 за 1 российский рубль.



Таким образом, курс белорусского рубля к доллару США, установленный Национальным банком на 5 июня, с начала 2009 года, когда была проведена одномоментная девальвация, снизился на 5,32%, к евро - на 7,17%, к российскому рублю - на 0,26%.



Курс белорусского рубля по отношению к корзине иностранных валют с начала года снизился на 4,21% и с 5 июня установлен на уровне Br1000,39. Это изменение находится в пределах 5-процентного коридора колебаний, допускаемого на 2009 год.



Как сообщалось, с 2009 года Нацбанк начал осуществлять привязку белорусского рубля к корзине из трех валют - доллар США, евро, российский рубль.



В обменных пунктах банков евро сегодня можно приобрести по курсу от Br4010 до Br4080 за 1 евро, доллар - от Br2829 до Br2831 за 1 доллар США, российский рубль - от Br92,2 до Br94,4 за 1 российский рубль.