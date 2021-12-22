Стоимость кофе достигла десятилетнего рекорда. Эксперты прогнозируют снижение качества напитка

На мировой кофейной бирже стоимость кофе достигла десятилетнего рекорда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На мировой кофейной бирже стоимость кофе достигла десятилетнего рекорда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И причина тому – неурожай в Бразилии, ливни в Колумбии и засуха в Эфиопии. При этом эксперты прогнозируют подорожание популярного напитка до 2023 года, а как следствие – и снижение качества, потому как некоторые переходят на более дешевые сорта. Дорогую и вкусную арабику заменяют робустой с более приземленным вкусом, но этот сорт дешевле в четыре раза.
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