Стоимость кофе достигла десятилетнего рекорда. Эксперты прогнозируют снижение качества напитка

И причина тому – неурожай в Бразилии, ливни в Колумбии и засуха в Эфиопии. При этом эксперты прогнозируют подорожание популярного напитка до 2023 года, а как следствие – и снижение качества, потому как некоторые переходят на более дешевые сорта. Дорогую и вкусную арабику заменяют робустой с более приземленным вкусом, но этот сорт дешевле в четыре раза.

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