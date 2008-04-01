Стоимость калийных удобрений преодолела очередной рубеж

Белорусской калийной кампании удалось подписать контракт с Индией по рекордно высокой цене - 625 долларов за тонну. Рост - более чем в два раза. Индийский рынок - своеобразный индикатор для потребителей калия во всех частях света. Накануне белорусская калийная кампания уже повышала цены на спотовом рынке Бразилии - тогда до 600 долларов за тонну.



Еще несколько лет назад право торговать белорусским калием было отдано на откуп - Московской калийной корпорации. Плата за услуги посредника превышала 30 миллионов долларов в год. Поменять схемы продаж оказалось непросто. Поддержку белорусскому калийному производителю оказал Глава государства.



Чтобы выйти в лидеры мирового рынка белорусской калийной кампании понадобилось всего лишь два с половиной года. Сегодня БКК на мировом рынке известна как крупный - и что немаловажно - надежный экспортер. Который сам диктует цены и определяет правила игры на мировом рынке. Дефицит калия на мировом рынке заставляет его игроков пересмотреть свои позиции. А белорусская калийная кампания уже готовит следующий не менее крупный контракт. Подробности соглашений с Китаем пока не раскрывают.