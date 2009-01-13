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Ставки таможенных пошлин на ввоз автомобилей в Беларусь не изменяются

13 января 2009 11:48
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Это подтвердили в Государственном таможенном комитете страны. По-прежнему, размер пошлин и налогов, подлежащих уплате, зависит от даты выпуска транспортных средств и объёма двигателя. В случае второго и последующего ввоза автомобиля в течение календарного года одним физическим лицом – ставки таможенных пошлин значительно выше. Кроме того, ввоз более чем одного авто по поручению лица, не выезжавшего за пределы Беларуси, рассматривается как предпринимательская деятельность.

Напомним, с сегодняшнего дня в России на треть увеличились таможенные пошлины на иномарки. Данные меры приняты с целью поддержки российского автопрома.
# Экономика

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