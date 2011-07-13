Ставка рефинансирования в Беларуси выросла до 20% годовых

Тем самым увеличилась доходность банковских вкладов. Деньги на счетах получили своеобразную защиту от инфляции. При этом стоимость кредитов в большинстве банков осталась прежней.

Рост ставки рефинансирования — своеобразная защита денежных вкладов от инфляционных процессов. Проще говоря, держать деньги в банке стало перспективнее ровно на 2%. Ведь именно ставка, установленная Нацбанком, — нижний предел отсчета той прибыли по процентам, ради которой и приносят свои сбережения в банк.

Вадим Иосуб, финансовый аналитик:

Ставка рефинансирования повторяет динамику инфляции. Пока инфляция в стране снижалась, снижалась ставка рефинансирования. Сейчас эта динамика изменилась, поэтому Нацбанк поднимает ставку рефинансирования, чтобы сделать рублевые вклады в банках более привлекательными для вкладчиков.

Таким образом, рублевые сбережения остаются актуальными на финансовом рынке страны.

Есть и обратная сторона медали — кредит. Выплаты по таким займам, конечно, могут измениться. Но не обязательно: здесь большую роль играет политика, которую проводит банк в отношении своих клиентов. Несмотря на то что некоторые договоры привязаны к этому финансовому индикатору, у банков есть возможность обходить данный пункт в пользу своего клиента.

Александр Сабодин, директор брокерской компании:

Например, некий банк установил ставку по кредитам в таком объеме: ставка рефинансирования — плюс, допустим, 8%. Однако в то же время можно маржу уменьшить и сделать ставку рефинансирования плюс 6 или 5%. В таком случае нагрузка на людей, которые берут кредиты, снизится.

Такие методы не из разряда теории. К примеру, крупнейший и основной белорусский банк остановил рост ставок по кредитам еще на уровне четвертого с начала года повышения ставки рефинансирования. Оно было больше месяца назад. Выгоду людей, которые расплачиваются по кредитам, здесь объяснять не надо. В то же время и сам банк уходит от риска накопить большое количество проблемных долгов.

Ставка рефинансирования — это тот механизм, который позволяет Нацбанку страны оперативно реагировать изменения рынка. Нынешнее повышение — шестое с начала года. Так что, по сути, мы наблюдаем постоянный и естественный процесс защиты рубля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».