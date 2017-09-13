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Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 11,5 %

13 сентября 2017 07:39
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Новости Беларуси. Банковские кредиты станут доступнее. В Беларуси вновь  снижается ставка рефинансирования, уже седьмой раз с начала 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 13 сентября дня этот финансовый показатель составит 11,5 % годовых.

Такое решение Нацбанк принимает с учетом положительных экономических тенденций и стабильности финансово-кредитной системы. Важнейший показатель напрямую влияет не только на доступность средств для реального сектора экономики, но и для обывателей. Так, для кредитополучателей это означает, что банковские займы станут дешевле.

Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 11,5 %-1

# Экономика # Нацбанк Беларуси # Фотофакт

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