Ставка рефинансирования в Беларуси снижена до 11,5 %

Новости Беларуси. Банковские кредиты станут доступнее. В Беларуси вновь снижается ставка рефинансирования, уже седьмой раз с начала 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 13 сентября дня этот финансовый показатель составит 11,5 % годовых.

Такое решение Нацбанк принимает с учетом положительных экономических тенденций и стабильности финансово-кредитной системы. Важнейший показатель напрямую влияет не только на доступность средств для реального сектора экономики, но и для обывателей. Так, для кредитополучателей это означает, что банковские займы станут дешевле.