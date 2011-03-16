Ставка рефинансирования в Беларуси повышается до 12% годовых

Такое решение Нацбанка главным образом связано с увеличением цены на российский природный газ и ростом мировых цен на энергоносители. Это станет надёжной защитой от инфляции банковских вкладов белорусов. Есть и третий заяц, которого собьет новая ставка: это ажиотажный спрос последних дней на валюту.

По сути, ставка рефинансирования — это нижний предел. От нее и выше идет отсчет выгодности вклада. А значит — прибыли вкладчика. Проще говоря, держать деньги в банке стало перспективнее ровно на полтора процента.

Сергей Чалый, финансовый аналитик:

Правильное решение Нацбанка, когда действительно возник всплеск инфляции в начале года. Неоднократно и правительство говорило, что ставка должна быть выше в реальном выражении, чем текущий уровень инфляции. Иначе получится абсурдная ситуация, когда коммерческие банки дотируются национальным.

Такое повышение — защита рубля белоруса от инфляции. Сам же факт роста инфляции — прямой результат повышения мировых цен на энергоносители. Российского газа для Беларуси — в частности. Так что запущенные Нацбанком механизмы — скорее средство защиты белорусского рубля. Так получилось, что и дополнительная возможность для вкладчика получить прибыль. Есть и третий заяц, которого собьет новая ставка: это ажиотажный спрос последних дней на валюту, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Феликс Чернявский, руководитель аналитического центра Ассоциации белорусских банков:

Если будет положительная процентная ставка относительно инфляции — снизится тот ажиотажный спрос на иностранную валюту, который возник на рынке.

По состоянию на 1 марта, в среднем на каждого белоруса приходится 2 миллиона 800 тысяч сбережений, размещенных в банке. За прошлый год эта цифра выросла на 300 тысяч рублей. Причем, не только за счет процентов.

Белорусы просто стали хранить больше денег в банках. Только с начала года вклады населения увеличились на 2 триллиона рублей. К слову, по закону доходы от таких вложений не облагаются налогами. А теперь еще и не подвергаются рискам.